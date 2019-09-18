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沙特遭襲油量減半 油價預計飆升

2019-09-18 13:39德國之聲 德國之聲

沙特兩處重要的石油設施在9月14日遭到無人機攻擊後，石油產量每天減少570萬桶，天然氣產量減少20億立方英尺（5660萬立方米）。

美國周日晚間重新開市時，油價可能立即飆升5至10美元。其他評論員則預測，每桶石油可能來到100美元（90歐元）。上周五布倫特原油交易價格為每桶60.22美元。

紐約哥倫比亞大學全球能源政策中心主任伯多夫 (Jason Bordoff)警告，如果油田斷產時間延長，部份國家可能需要使用到應急石油儲備。

不過，總部位於巴黎的國際能源署（IEA）淡化了減產的影響，聲稱減產量相當於全球石油供應量的5％，表示市場上尚有充足的存量。

伊朗駁回美國指控

沙特兩處重要的石油設施於上周六遭到無人機攻擊。雖然葉門胡塞武裝已宣布策劃並實施了這起行動，但美國國務卿蓬佩奧卻仍將矛頭指向伊朗，認為德黑蘭應為此負責。他在推特上寫道："在各方呼籲緩解緊張氣氛之時，伊朗仍對全球能源供應發動史無前例的攻擊。沒有證據顯示這場襲擊來自葉門"。

伊朗對指控表示強烈反對。 德黑蘭外交部說，這些指控"難以理解且荒謬"，是為了將來針對伊朗發起行動找借口："由於美國對伊朗施加最大壓力失敗了，現在美國人轉向用最大謊言。"

北京呼籲克制

北京在周一（9月16日）呼籲美、伊兩國“克制”。

中國外交部發言人華春瑩在當天的例行記者會上表示，在沒有進行最終調查或判決的情況下，指責他人是不負責任的，強調中方的立場是“反對一切擴大或者加劇危機的行動”。

沙特在葉門打擊胡塞武裝

伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mussawi）表示，不過，盡管存在最深的敵意，政治家的聲明應該具有"最低限度的可信性"，而目前美國的做法並非如此。

沙特阿拉伯正率領美國支持的葉門軍事聯盟與胡塞武裝作戰，後者得到伊朗支持，並且掌控著葉門北部，包括首都薩那的大部分地區。最近幾個月，胡塞武裝多次動用無人機攻擊沙特機場和石油管道。

敘利亞和伊拉克等地的恐怖分子使用的無人機不同，胡塞武裝之前使用的無人機型號都是"Kasef-1"。根據聯合國專家委員會的報告，這個型號與伊朗生產的無人機相同。

本文章由德國之聲授權提供】

石油油價葉門沙烏地阿拉伯無人機敘利亞

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