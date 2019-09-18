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亞洲需求疲軟 日本8月出口連九降

2019-09-18 09:45經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

亞洲需求疲軟，導致日本8月出口連續九個月下滑。 美聯社
亞洲需求疲軟，導致日本8月出口連續九個月下滑。 美聯社
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日本8月出口連續九個月下降，儘管降幅低於預期，但國際貿易緊張形勢正使日本經濟面臨的風險升高。

出口下降，加重日本央行在周四的決策會議上擴大刺激措施的壓力。全球經濟疲軟，已衝擊日本的企業信心和製造業活動。

日本財務省周三公布，8月出口較去年同期下滑8.2%，主因汽車、汽車零件和半導體生產設備出口放緩。8月出口降幅雖然低於分析師預估的下降10.9%，但已創下2015年10月至2016年11月連降14個月以來，出口持續下降最長紀錄。

日本8月對最大貿易夥伴中國出口較去年同期減少12.1%，連續六個月下滑，因半導體製造設備及汽車零件出口下降。中國是日本。

日本8月對亞洲出口較去年同期下滑10.9%，亞洲占日本整體出口比重超過五成。

日本8月對美國出口較去年同期減少4.4%，為去年9月來首次下滑，因汽車及汽車零件出口下滑。不過，日本自美國進口量下滑9.2%，使得日本對美貿易順差較去年同期上升3.8%至4,720億日圓。

分析師指出，日圓走強和亞洲需求減緩將不利日本出口。此外，日本出口面臨的重大風險是仍在協商中的美日貿易協議，是否能讓日本汽車免於課徵關稅。日本預定10月開始調高消費稅，預期將使進口商品增加。

日本經濟半導體日本央行製造業消費稅關稅

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