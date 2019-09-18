兩黨議員都挺 美國參院18日起速審香港人權與民主法案

2019-09-18 09:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國國會議員表示，正以香港特殊貿易地位可能不保的威脅，向香港政府施壓，要求其妥善處理民眾抗議活動。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）周二（17日）針對香港局勢召開的一項聽證會，參議員魯比歐（Marco Rubio）在開會一開始對香港現今的局勢表示：「我相信美國和自由世界的反應都延宕太久。」

魯比歐已提出「2019香港人權與民主法案」，該法要求允許制裁中國官員，同時規定必須每年評估香港是否具有足夠的自治權，使其得以繼續保持特殊貿易地位。眾院現在也有類似法案提出，獲得兩黨議員支持。

彭博資訊報導，美國參院外交關係委員會主席Jim Risch說，「香港人權與民主法案」今天（18日）就會排入委員會，開始進行快速審議，然後送往參院；參院多數黨領袖Mitch Connell支持該法案。Risch表示，大家都希望推動這項案，所以我們將盡快處理。

彭博指出，撤銷香港的特殊貿易地位可能會破壞香港經濟，這點成了各方角力的關鍵。香港6月由「反送中」引發的街頭抗議活動，至今仍在持續。香港特首林鄭月娥17日警告說，任何制裁都只會使香港問題複雜化。

眾議員Jim McGovern說：「現在是時候每年對中國政府每年發出通知，告訴他們，一旦進一步侵害香港自治或實施打壓行為，將導致香港、甚至中國大陸喪失與美國的特殊經濟和貿易地位。」