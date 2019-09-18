美貨幣市場出現緊縮 聯準會十年來首次附買回注資應急

2019-09-18 09:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



長達十年未干預美國貨幣市場的聯準會（Fed），周二為遏制短期利率飆升，兩度注資數百億美元，並表明周三將再投放750億美元。市場短期利率一度飆升高達10%，可能推升債券交易，企業和消費者融資的成本。

Fed此舉凸顯美國貨幣市場結構上出現嚴重的問題：主要華爾街業者手頭經常沒有足夠現金，來滿足市場吸收創紀律發行公債資金的需求。據長期觀察家表示，如今的解決辦法，就是Fed持續規律的注資。

前Fed經濟學家、現為房角石總經公司合夥人 Roberto Perli 說：「問題根源在於，體系內流動性不夠，不足以滿足需求，央行的工作就是提供流動性。」他說：「Fed所做的只能治標。」

導致附買回交易流動性緊縮的成因很多：進入市場新增的公債龐大，也導致交易商的資產負債表持有量，但業者仍得按季付息給政府，資金因此被抽離。這情況若不處理，導致短期利率上揚，將帶動企業和個人借貸成本上升，影響廣大經濟。

這個狀況來的不是時候，Fed官員正在華盛頓舉行兩天的政策會議，預料可能將政策利率目標調降0.25個百分點，但貨幣市場的問題顯然更勝降息。

雖然貨幣市場利率飆升並不能證明即將發生金融危機，卻突顯Fed正失去對短期拆借這個實施貨幣政策的關鍵工具之一的控制。更重要的是，由於2008年危機後實施的保障措施，許多交易商減少了交易，使這些市場更容易出現波動。

ICAP數據顯示，由於貨幣市場在周一和周二出現資金短缺，以美國公債擔保的隔夜附買回利率一度大漲到10%，達到上周水平的四倍左右。