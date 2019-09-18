沙烏地恢復生產、油價重挫6％ 金價因降息預期攀升

2019-09-18 08:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二挫跌6%，主因沙烏地阿拉伯宣稱已恢復石油生產。金價走高，投資人普遍預期美國聯準會（Fed）將在本周利率決策降息。

沙烏地阿拉伯東部城市Abqaiq的國營石油設施，14日遇襲後濃煙沖天。路透 分享 facebook

布蘭特原油期貨下跌4.47美元或6.5%，結算價報每桶64.55美元。西德州原油期貨下跌3.56美元或5.7%，結算價報每桶59.34美元。

沙烏地阿拉伯能源部長表示，該國已完全恢復石油生產。沙國石油設施上周遭受襲擊，導致全球石油供給量減少5%，引發市場疑慮，油價一度飆漲20%。

沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲親王表示，本月將繼續向客戶供應石油，減產的部分將會在9月底完全恢復生產，10月的石油產量將達到每日989萬桶。

凱投宏觀首席大宗商品經濟學家Caroline Bain表示，不急於上調2019年底每桶60美元的油價預測，但攻擊事件的相關疑慮仍待解答。

美國官員表示，初步研判沙國遇襲事件源自伊朗西南部。美國總統川普去年退出伊朗核協議，重新對伊朗實施制裁以來，美伊關係持續惡化。

金價周二上漲，主因Fed降息預期提振，投資也在等待Fed對未來貨幣政策立場的進一步指引。

黃金現貨上漲0.5%，報每英兩1,505.07美元。美國黃金期貨收漲0.1%，結算價報每英兩1,513.40美元。

一般預料Fed將本周降息，是7月進行2008年金融危機以來首次降息後第二次減息。

U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek表示：「市場正在調整持有的黃金部位，為Fed決策做準備。如果降息幅度低於預期，或者不降息，金價可能重挫。如果降息幅度高於原本預期，例如降息50個基點而非25個基點，金價可能大漲。」