台股ADR漲跌互現 台積電漲1.2％

2019-09-18 07:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周二漲跌互現，台積電漲1.2%。台積電ADR高出台北股價的溢價拉大為5.1%。

美股周二收漲，因沙烏地阿拉伯石油設施遇襲的影響消退，投資人等待美國聯準會（Fed）的利率決策（台灣19日凌晨2時）。

道瓊工業指數上漲33.98點或0.12%，至27,109.03點；標普500指數上漲7.74點或0.26%，報3,005.61點；那斯達克指數上漲32.47點或0.4%，漲至8,186.02點。

費城半導體指數漲0.3%。

台灣加權股價指數昨天跌23.63點，收10,874.50點。台積電跌0.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 71.89 +0.43 73.10 -1.66

友達 AUO 8.27 -2.90 8.26 0.10

中華電 CHT 110.64 +0.42 111.50 -0.78

台積電 TSM 278.47 +1.19 265.00 5.08

聯電 UMC 13.39 -0.46 13.55 -0.11

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博