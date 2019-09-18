親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

索羅門斷交之後 還堅挺的十六個邦交國長這樣

台股ADR漲跌互現 台積電漲1.2％

2019-09-18 07:28經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周二漲跌互現，台積電漲1.2%。台積電ADR高出台北股價的溢價拉大為5.1%。

美股周二收漲，因沙烏地阿拉伯石油設施遇襲的影響消退，投資人等待美國聯準會（Fed）的利率決策（台灣19日凌晨2時）。

道瓊工業指數上漲33.98點或0.12%，至27,109.03點；標普500指數上漲7.74點或0.26%，報3,005.61點；那斯達克指數上漲32.47點或0.4%，漲至8,186.02點。

費城半導體指數漲0.3%。

台灣加權股價指數昨天跌23.63點，收10,874.50點。台積電跌0.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 71.89 +0.43 73.10 -1.66

友達 AUO 8.27 -2.90 8.26 0.10

中華電 CHT 110.64 +0.42 111.50 -0.78

台積電 TSM 278.47 +1.19 265.00 5.08

聯電 UMC 13.39 -0.46 13.55 -0.11

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博

台積電台股半導體ADR

相關新聞

新地緣政治危機 美元是贏家

2019-09-18 00:03

康寧下修光通訊、顯示器銷售預測

2019-09-18 00:06

亞洲最大外匯交易中心 星國蟬聯寶座

2019-09-18 00:06

WTO：全球服務貿易減弱

2019-09-18 00:05

美日達成初步協議 川普未保證不對日車加稅

2019-09-18 00:05

景氣不妙 Fed鴿味更濃了

2019-09-18 00:05

沙國火速復產 油價回跌6%

2019-09-18 00:03

沙國油產傳回歸正常速度比預期快 國際油價大跌5%

2019-09-17 22:02

前國際貨幣基金總裁拉加德出掌歐洲央行 歐洲議會通過

2019-09-17 20:50

調查：特斯拉執行長馬斯克是科技業最具啟發性的領袖

2019-09-17 17:24

蓋茲捐款已超過1兆元 為何印鈔模式依然火力全開？

2019-09-17 17:16

蘋果傳透過鴻海等供應商 投資印度10億美元

2019-09-17 17:01

損失慘重！全美通用汽車工人罷工 公司每天損失31億元

2019-09-17 15:16

歐洲挫咧等！WTO判決美國可對歐盟徵關稅

2019-09-17 14:46

川普說美國無需中東石油 為何美國仍繼續進口？

2019-09-17 12:37

美高收益債市 閃現警訊

2019-09-17 01:02

華爾街員工薪資銳減

2019-09-17 01:01

加拿大版以房養老 竄紅

2019-09-17 01:01

12年首見 通用全美大罷工

2019-09-17 01:00

新興國寬鬆 海嘯來最猛

2019-09-17 01:00

美國新關稅戰 盯上歐洲精品

2019-09-17 01:00

美國、印度貿易談判 露曙光

2019-09-17 00:37

白宮傳不對日車加稅

2019-09-17 00:27

影／印度中部暴雨成災 祈雨蛙成婚僅2個月就離婚

2019-09-15 18:24

都是因為環保！消費者減少購買肉類、瓶裝飲料

2019-09-15 09:27

彭博專欄／陸匯率回穩 新興幣鬆一口氣

2019-09-15 00:06

班克西最大塗鴉作！卡車拍賣落槌價估最高5700萬元

2019-09-03 09:19

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

伊朗10歲女懵懂嫁22歲表哥 網民斥：有如強姦兒童　

2019-09-17 09:29

南韓爆發首例非洲豬瘟 對全國農舍實施48小時封鎖

2019-09-17 08:37

前美國大使：該好好解釋油廠遇襲的是沙烏地阿拉伯

2019-09-17 18:38

川普揭金正恩為何介意被叫小火箭人 多國領袖目瞪口呆

2019-09-17 21:05

家族與中國關係惹疑 美眾院查趙小蘭涉職權圖利

2019-09-17 10:57

蓋茲捐款已超過1兆元 為何印鈔模式依然火力全開？

2019-09-17 17:16

伊朗先進飛彈、無人機能精準打擊基設 中東對手超擔心

2019-09-17 10:37

美國兒童槍擊案拉警報！ 5歲哥開槍轟死4歲弟、3歲童自爆頭

2019-09-17 15:39

南韓法部務長陷醜聞 女兒實習2周就能發表國際論文

2019-09-17 21:49

落荒而逃！強生因抗議噪音取消記者會 遭盧森堡總理嘲諷

2019-09-17 09:49

沙國：襲擊油廠和油田的 是伊朗武器！

2019-09-17 08:15

沙國油產傳回歸正常速度比預期快 國際油價大跌5%

2019-09-17 22:02

損失慘重！全美通用汽車工人罷工 公司每天損失31億元

2019-09-17 15:16

刺青、蓄鬍…英軍儀容崩潰中 這3種造型卻是禁忌

2019-09-17 10:00

「拉麵怪物」推薦東京10間必吃拉麵店 你吃過幾間？

2019-09-17 14:57

歐洲挫咧等！WTO判決美國可對歐盟徵關稅

2019-09-17 14:46

川普說美國無需中東石油 為何美國仍繼續進口？

2019-09-17 12:37

這個國家 全體民眾個資都外洩

2019-09-17 23:19

影／槍已退膛？沙國油田攻擊案 川普：不尋求新衝突

2019-09-17 12:52

破紀錄！癌症倖存者花54小時 泳渡英吉利海峽210公里

2019-09-17 17:46

英公司破除傳統 薪水自己決定不用老闆批准

2019-09-17 09:26

新地緣政治危機 美元是贏家

2019-09-18 00:03

3分鐘看懂 沙烏地石油設施遇襲對全球的衝擊

2019-09-17 14:00

日5歲女童去年遭凌虐致死 狠母今被判8年

2019-09-17 23:20

第一次! 新加坡出現2家米其林3星餐廳

2019-09-17 22:39

傳美提供情報顯示 對沙國石油設施攻擊來自伊朗

2019-09-17 21:23

沙國火速復產 油價回跌6%

2019-09-18 00:03

又一國淪陷！南韓驚爆非洲豬瘟

2019-09-18 00:06

調查：特斯拉執行長馬斯克是科技業最具啟發性的領袖

2019-09-17 17:24

盼外交解決 川普改口：不想對伊朗開戰

2019-09-17 14:17

法西颱風重創日本千葉 最快20日全面恢復供電

2019-09-17 22:50

能精準打擊 伊朗飛彈、無人機威脅大

2019-09-17 14:20

沙國油田被炸受衝擊 中國低調籲各方克制

2019-09-17 16:23

強生稱脫歐談判很快展開 歐盟打臉：近日並未安排會談

2019-09-17 23:34

遏止氣候變遷 研究：吃素未必最有效

2019-09-17 16:34

人口外移、邁入高齡社會 首爾「巨型城市」地位不保

2019-09-18 00:06

川普：可能不會前往平壤赴約 金正恩會樂意來美國

2019-09-17 10:22

美法院允實施難民法 基督教團體反彈

2019-09-17 19:54

強生躲抗議 盧森堡總理獨撐記者會嘲諷

2019-09-17 14:49

廣大興案菲律賓法院將宣判 台商投書盼正義伸張

2019-09-17 18:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top