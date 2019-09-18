美股小幅收漲 投資人等待Fed利率決策

2019-09-18 06:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周二收漲，因沙烏地阿拉伯石油設施遇襲的影響消退，投資人等待美國聯準會（Fed）的利率決策（台灣19日凌晨2時）。

美股周二小幅收漲，投資人等待Fed利率決策。 路透 分享 facebook

道瓊工業指數上漲33.98點或0.12%，至27,109.03點；標普500指數上漲7.74點或0.26%，報3,005.61點；那斯達克指數上漲32.47點或0.4%，漲至8,186.02點。

美股三大股指距離7月紀錄高點均差不到2%。

遇襲事件導致沙烏地阿拉伯近半石油產能癱瘓，引發油價飆漲，且加劇地緣政治緊張局勢。美國總統川普表示無意開戰，沙國也稱短期內可恢復產量，緩解投資人的緊張情緒。

GLOBALT Investments投資組合經理Keith Buchanan表示：「市場原本認為需要幾個月的時間才能恢復產量，但看來可能只需幾周，讓供給中斷的風險降低。」

Fed正在舉行為期兩天的決策會議，投資人普遍預計Fed將降息25個基點，為今年第二次降息。此外，市場也在等待美國貨幣政策將放寬到何種程度的線索，因Fed決策官員對於是否有必要進一步降息存在分歧。投資人同時也將檢視沙烏地事件和美中貿易談判將如何影響未來政策。

Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli表示：「Fed很難發出極端鴿派的信號，官員們的意見已經出現兩極分化。」

美國最大家居用品與建材零售商家得寶（Home Depot）股價下跌0.3%，Guggenheim將其股票評級從買入下調至中性。

強化玻璃生產商康寧公司股價重挫6.1%，該公司調降本季銷售預期。

食品巨擘卡夫亨氏公司（Kraft Heinz）股價挫跌4.3%，該公司第二大股東3G Capital以折扣價拋售逾2,500萬股股票。