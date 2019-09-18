沙國完全恢復產油要到9月底 強調本月能履行對客戶供油

2019-09-18 06:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）執行長 Amin Nasser表示，旗下阿布蓋格（Abqaiq）廠目前每天處理約200萬桶石油，到9月底，產能將恢復到襲擊前每天約490萬桶的水平。

沙國能源部長阿布都阿濟茲強調，本月有能力履行對客戶的承諾。 歐新社 分享 facebook

沙國能源部長阿布都阿濟茲簡報時強調，「過去兩天，我們回復逾半生產，控制了損害，公司靠自己的石油儲備，本月有能力履行對客戶的承諾。 」

沙國能源部長和國營石油公司執行長均強調，阿國將提取戰略儲油，本月石油出口不會下降。沙國也暫時減少供應國內每日煉油所需100萬桶，以勻出更多原油供應海外。

在襲擊事件導致了歷史上最嚴重的石油供應中斷之後，沙國備受期待的最新報告給市場提供了急需的透明度。不過，產能恢復速度比沙烏地最初預期的要慢。在襲擊事件之前， 沙烏地的石油產量約佔全球的10%。

週末的襲擊事件發生後不久， 沙烏地官員曾表示大部分產能將在幾天內恢復，但全部恢復需要數週時間。不過，隨著受災畫面顯示出設施受損的嚴重程度，產能恢復前景變得越來越悲觀。

自襲擊事件以來，石油市場一直受到不確定性的左右，最初葉門的胡塞叛亂分子聲稱對襲擊負責，但隨後美國指責應由伊朗負責。倫敦時間晚上9:55，布蘭特原油在倫敦市場下跌7.5%至每桶63.82美元，周一大漲15%，創下史上最大漲幅。

除了沙烏地之外，OPEC+減產協議的其他參與國，如俄羅斯、哈薩克和阿拉伯聯合大公國，可以恢復每天幾十萬桶的閒置產能，但遠遠不足以填補沙烏地的損失。

美國國防部官員周二表示，五角大樓正準備一份報告，確認誰應該對周末襲擊沙烏地石油設施負責，並打算在48小時內將其公諸於世。