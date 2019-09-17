專家：通用員工罷工恐怕是雷聲大雨點小 除非拉長戰線

2019-09-17 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



經濟學家指出，聯合汽車工會（UAW）號召勞工對通用汽車（GM）發起罷工，確實可能在全球不確定性升溫之際，導致美國經濟降溫，但是罷工戰線必須拉得夠長才會衝擊美國。

華爾街日報報導，通用汽車的員工在16日上午發起全國性罷工，為UAW逾10年來組織最大規模的罷工事件。經濟學家表示，最直接的結果就是降低製造產能，這將會衝擊組裝工廠附近區域的消費支出、所得及稅收。摩根大通經濟學家席弗（Daniel Silver）說：「整體而言，我們認為短期罷工不會對經濟造成重大影響，但時間拉長將會加劇衝擊。」

通用汽車在1998年發動的長期罷工曾重擊美國經濟。當時美國密西根州弗林特兩處車廠的9,200名勞工展開歷時54天的罷工，導致生產停擺並重挫銷售。經濟學家預估，當年的罷工事件導致1998年美國第2季的國內生產毛額（GDP）減少0.5個百分點，也是通用供應鏈廠商獲利拉警報的部分原因。

但通用汽車今日的市占較1990年代的30%縮小至17%，因此經濟學家認為對經濟的影響也隨之減弱。通用的員工規模也不比當年。

但若此次罷工超過數周且促使通用汽車排定的供應計畫喊停，分析師指出，衝擊將會擴散至供應鏈中的汽車零組件、電子、鋼鐵、玻璃企業以及汽車經銷商，導致業者展開裁員。由於汽車產業的供應鏈整合程度高，汽車零組件訂單減少恐最終衝擊鋼鐵、塑膠及其他原物料業者。

經濟學家表示，假如漣漪效應持續擴散，將會開始拖累就業數據、耐久財訂單、工業生產及產能利用率，加劇貿易戰和全球經濟放緩的衝擊。