美住宅建商信心飆升至今年最高

2019-09-17 22:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



美國全國住宅建商協會（NAHB）17日公布，9月住宅建商信心指數上升1點至68，不僅遠高於預期，也是今年來最高。

這項信心指數也比一年前高出1點。此外，8月的指數也上修1點。全美住宅建商信心於去年12月跌至56的前波低點，當時抵押貸款利率飆高。

抵押貸款利率大幅下降顯然支撐了住宅建商9月的信心。根據Mortgage News Daily，30年期固定利率的平均利率，從7月中旬的3.96％降到9月第一周的3.46％。