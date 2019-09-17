投資人興趣缺缺 WeWork傳推延至年底上市

2019-09-17 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



在投資人反應冷淡的情況下，美國共享辦公室WeWork原先計劃最快在16日展開的路演不見蹤影。

金融時報報導，WeWork原本計劃最快在16日一早舉行路演，為首次公開發行股票（IPO）做宣傳，接著在下周定價並發行股票。該公司目前預計在年底前完成上市，但拒絕多做評論。

能左右上市成敗的機構投資人對WeWork抱持冷淡的態度，部分疑慮源自共同創辦人暨執行長諾伊曼獨攬大權，以及營運虧損擴大。

知情人士表示，WeWork難以吸引潛在投資人，將使今年或2020年上市的計畫趨向複雜。儘管投資人興趣缺缺，WeWork一直以來面臨掛牌上市的壓力。該公司日前與最大投資人日本軟銀商談IPO的關鍵募資。

WeWork推遲今年的IPO，將難以獲得眾多銀行提供的60億美元貸款。若WeWork無法在今年完成上市，將被迫擬定新的籌資計畫。儘管根據先前敲定的協議，該公司仍可以在2020年收到軟銀挹注的15億美元資金，但是在全球擴張的成本已耗盡WeWork的資金儲備，儼然成為投資人最關注的議題。

在2019年上半，WeWork以每賺進1美元營收，虧損約2美元的速度消耗現金。根據WeWork向美國證券監管機構提交的文件，該公司在這段時間裡燒掉近24億美元現金，幾乎等同去年全年的現金支出。