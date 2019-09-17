調查：特斯拉執行長馬斯克是科技業最具啟發性的領袖

2019-09-17 17:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



特斯拉執行長馬斯克。路透 分享 facebook 根據一份針對全球科技業專業人士的調查，特斯拉執行長馬斯克是最具啟發性的科技領袖。

科技業招募網站Hired在其年度「品牌健康報告」，訪問美國、英國、法國、加拿大的3,600名科技員工用戶，調查期間為今年的6月至7月。

以下為科技業最具啟發性的領袖排名：

1.馬斯克，特斯拉與Space X的創辦人兼執行長。

2.貝佐斯，亞馬遜創辦人兼執行長。

3.納德拉，微軟執行長。

4.查克柏格，臉書執行長兼共同創辦人。

5.馬雲，阿里巴巴共同創辦人及前董事長。

6.桑柏格，臉書營運長。

7.哈斯汀，Netflix執行長。

8.沃潔斯基（Susan Wojcicki），YouTube執行長。

9.梅爾，前Yahoo執行長。

10.沃潔斯基（Anne Wojcicki），基因公司23與我創辦人兼執行長。

馬斯克以生產全電動車，顛覆汽車業問名。他的野心勃勃，希望在月球建立城市、創造時速達700英哩的大眾運輸網絡，以及飛天車。根據富比世，馬斯克的身家逾200億美元。

馬斯克的人氣很旺，Hired的受訪者將Space X列為第二嚮往的未上市公司，特斯拉則在上市公司排第十名。科技業員工最想任職的未上市企業，為網路民宿業者Airbnb。