蓋茲捐款已超過1兆元 為何印鈔模式依然火力全開？

2019-09-17 17:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



微軟創辦人蓋茲的資產中，有六成配置於股票。圖／路透 分享 facebook 比爾·蓋茲（Bill Gates）依然處於「印鈔模式」，財富持續增長中。

微軟公司創辦人蓋茲在接受彭博電視專訪時表示：「你知道的，我們並不處在防守姿態，像是大部分是現金之類的。持續使用的投資策略是超過60%（資產）在股票。」

這樣的策略讓蓋茲今年財富淨值增加170億美元，達到1,060億美元，在彭博億萬富豪指數排行僅次於全球首富貝佐斯（Jeff Bezos），儘管蓋茲的慈善捐款已超過350億美元（約台幣1.08兆元）。

根據彭博資訊彙編的資料，蓋茲在截至9月16日持有約600億美元的股票資產。相較下，根據坎普頓財富（Campden Wealth）去年的報告，在北美的家族辦公室投資組合於2018年平均持有的股票資產比重約32%。

幫蓋茲操盤、負責管理家族辦公室瀑布投資公司（Cascade Investment）的拉森（Michael Larson）已讓蓋茲能夠在不減損財富的情況下，建立起全世界最大的私人基金會。

但如果美國政治人物聽從蓋茲加重稅賦的建議，那麼蓋茲的財富規模可能會開始萎縮。

蓋茲受訪時表示：「我懷疑美國會開徵富人稅，但我不會反對，最要緊的是房地產稅。我大力支持應該要回到幾十年前的55%稅率水準。」

自從1929年來，美國最有錢的0.1%富豪所控制的財富比任何以往時候都來得多，財富不均已成為深具爆炸性的政治議題。比爾暨梅琳達蓋茲基金會17日發布年度守門人報告，這份研究尋求監督並協助美國朝向基金會的永續發展目標前進，這一目標正持續受財富不均阻礙。該報告呼籲加碼投資醫療保健、教育與科技以協助全世界減少不平等情況。

63歲的蓋茲也支持對美國富豪課徵更高的所得稅。另外，雖然他對美國與全球經濟依然維持樂觀看法，但他懷疑過去所享受的經濟表現還能夠延續，「未來十年的絕對報酬將比過去數十年來得更少」。