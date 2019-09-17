蘋果傳透過鴻海等供應商 投資印度10億美元

2019-09-17 17:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



印度媒體報導，蘋果公司據傳正透過鴻海等供應商在印度投資約10億美元。 美聯社 分享 facebook 蘋果公司據傳正透過鴻海等供應商在印度投資約10億美元，以因應全球消費者對旗下裝置的需求。使這家iPhone製造商正尋求在中國大陸以外地區擴產的傳言再度甚囂塵上。

印度時報報導，蘋果的供應商似乎將為蘋果在印度的新舊計畫提供資金，而非蘋果本身，例如鴻海將在清奈的工廠投入更多資金，生產銷往全球市場的裝置；其他零件供應商也將在印度投資。

這項消息凸顯蘋果希望將供應鏈分散到大陸以外的地區。日經新聞曾在6月報導，蘋果正處於重組供應鏈營運的初期階段，目標是在未來幾年將在大陸15%-30%的生產遷往其他國家。