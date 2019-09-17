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3分鐘看懂 沙烏地石油設施遇襲對全球的衝擊

2019-09-17 14:00經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊，影響片及全球。 路透
沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊，影響片及全球。 路透
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沙烏地阿拉伯石油設施遭襲擊，全球金融市場接受影響；這起事件為何產生如此巨大衝擊，對全球經濟、石油供給和消費者來說有何意義？

●對全球經濟的影響？

分析師指出，在全球經濟成長低迷之際，油價飆漲可能削弱企業與消費者的信心，加重經濟的下行壓力。此次襲擊，如同命中了世界經濟的阿基里斯腱。沙國半數產量受擾，恐需數月才能修復設施。

●沙烏地有什麼辦法減緩衝擊？

開放海內外庫存提供出口，但此舉有可能讓市場對未來的供給更焦慮。另外是把現有的生產優先提供出口，遠本要用於國內提煉的原油轉為出口，這個做法將使沙國須購買較多汽油、柴油和航空燃料。此外，沙國也可能增加其他油田的產量，但這麼做會讓全球的備用產能所剩無幾，備用產能是迅速增產以彌補全球任何供給空缺的能力。

●沙國出問題，為何擾亂全球供給

數量。沙國原油日產量減少570萬桶，占全球供給逾5%，且使沙國的200萬桶備用產能縮減。

OPEC和其他產油國雖然減產，但他們所占比率仍低，即使增產也不足以彌補沙國減少的供給。伊朗雖有備用產能，但受到制裁，且美國懷疑伊朗是沙國遇襲的幕後黑手，不太可能解除制裁。委內瑞拉也受美國制裁，產量持續大幅下滑，即使解除制裁也難以在短期內提升產量。

●美國頁岩油能增產嗎？

可以，但即使如此，美國能出口的數量還是受限，因為目前的油港已接近滿載。

●對消費者有何影響

汽油、柴油、家庭取暖費用及航空費用成本都將上升。隨著運輸成本上升，未來幾個月的生鮮雜貨等其他產品的運費也將增加。需要大量能源的製造業若支出增加，可能也轉嫁成本，比如汽車生產和化工業。分析師認為，燃料價格增加，將遍及全球主要經濟體，亞洲國家對於價格上漲尤其敏感，因為此區製造業是能源密集型產業。

伊朗修復

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