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川普說美國無需中東石油 為何美國仍繼續進口？

2019-09-17 12:37聯合報 記者馮克芸╱即時報導

根據美國能源資訊管理局，2018年美國平均每月從波灣地區進口4800萬桶原油及石...
根據美國能源資訊管理局，2018年美國平均每月從波灣地區進口4800萬桶原油及石油產品。圖為一艘油輪在沙國的一個國家石油公司煉油廠油庫裝油。路透
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沙烏地阿拉伯國家石油公司遭無人機襲擊後，美國總統川普16日推文說，美國已是世界最大能源生產國，無需中東石油及天然氣。路透17日發出報導，引用美國政府數據，傳達另一項事實：儘管美國已成能源生產大國，但去年仍從波斯灣地區進口大批原油及石油產品，因為美國的消耗量高，自產仍不敷所需。

川普推文是這樣說的：「由於我們過去幾年在能源上做得非常好，（謝謝你，總統先生！）我們現在是淨能源出口國，且是世界第一大能源生產國。我們不需要中東石油及天然氣，且事實上我們在那裡的油輪極少，但將協助我們的盟國！」

路透說，美國從10多年前開始的鑽油熱，造就美國成為能源生產大國。目前沙烏地阿拉伯是世界最大石油出口國，每天出口全球約700萬桶。美國每天可生產約1200萬桶，但需消耗2000萬桶，這表示不足約800萬桶，必須由其他國家供應。

那800萬桶石油中，多數來自加拿大，但仍有部分來自沙烏地阿拉伯、伊拉克和其他波灣國家，因為美國煉油廠喜歡中東的油。例如，美國最大煉油公司、德州莫提瓦公司（Motiva Enterprises LLC），就是由這次遭攻擊的沙國國家石油公司（Saudi Aramco）出資一半成立，專為精煉沙國的各種石油。

華盛頓智庫大西洋理事會的全球能源中心高級研究員塞內克（Jean-Francois Seznec）16日說：「總的來說，美國仍進口相當數量的石油，並非完全不受世界油市影響。」

根據美國能源資訊管理局，2018年美國平均每月從波灣地區進口4800萬桶原油及石油產品，這項數字已比10年前減少約三分之一，約與1995-1996年的數據相近。

大西洋理事會另一名高級研究員柯內爾（Phillip Cornell）說，川普的上述推文「胡說八道」，「他就喜歡誇張。」

研究公司ESAI Energy LLC總裁艾默森（Sarah Emerson）說，這波沙國原油生產中斷若持續下去，可為美國原油生產商提供一個擴大海外市場的機會。

中東沙烏地阿拉伯川普油價

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