「石油已經沒那麼重要」 沙烏地遇襲不致影響Fed決策

2019-09-17 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



路透報導指出，沙烏地石油設施遇襲，不至於影響Fed決策。 路透 分享 facebook

沙烏地阿拉伯石油設施遇襲引發油價飆漲，一些分析師認為，油價大漲可能影響央行決策，以安撫市場，但路透報導指出，「石油已經沒那麼重要」，通膨和油價的關聯已不如以往。

美國總統川普在沙國遇襲事件後，再度於推特發文敦促聯準會（Fed）「大幅降息，實施刺激措施」。路透報導則表示，從歷史先例和美國不斷變化的能源消費來看，Fed很可能堅持預期的降息0.25個百分點，不會擴大降息幅度。

Fed過去曾對危機事件做出反應，包括2001年9月的911恐怖攻擊和80年代的「黑色星期五」市場崩盤。當時Fed的行動是為了解決金融市場的問題，以免導致更廣泛的問題，例如銀行和其他金融公司對貸款更謹慎，使經濟體系的資金供應量減少。911恐攻的幾個月裡，Fed把利率下調了1.75個百分點，並採取措施確保銀行擁有流動性。

此次沙國件的全部影響可能還不清楚，將取決於恢復全面生產的速度，以及此次襲擊是否會引發更廣泛的衝突。

然而，迄今為止市場並未過度反應，沒有跡象顯示會出現需要央行安撫的緊張局面。投資者顯然認為，沒有理由改變他們對Fed本周降息25個基點的押注。

70年代石油禁運、伊朗爆發革命後，油價衝擊美國時，Fed的做法是把利率提高到歷史新高，抑制通膨，但也付出經濟嚴重衰退的代價。

Fed目前把油價衝擊視為是無關緊要之事，這不太可能長期影響通膨，且對經濟成長的影響也沒˙過去那麼單純，因為美國現在自己能生產大量能源。

能源效率持續提高，以及美國服務業逐漸占主導地位，削弱了美國通膨和油價之間的關聯。生產這些產品的機器消耗的能源更少，且美國經濟日益以能源消耗更低的活動為主，包括電腦編碼到家庭醫療保健。

此外，油價上漲雖可能使消費者和一些公司蒙受損失，但能源公司很可能擴大對美國鑽探和生產的投資，並聘僱更多工人，抵銷油價上漲對經濟的影響。