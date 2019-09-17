伊朗先進飛彈、無人機能精準打擊基設 中東對手超擔心

2019-09-17 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯石油設施遇襲，凸顯出伊朗製武器迅速演變重大威脅，恐有精準打擊中東地區關鍵基設的能力。伊朗9月1日展示新無人機 Kian的檔案照。歐新社 分享 facebook

沙烏地阿拉伯石油設施上周六遇襲，凸顯出伊朗製武器迅速演變成重大威脅，對中東地區關鍵基設恐具有精準打擊能力。

美國官員認為，攻擊用了伊朗製的巡弋飛彈和無人機，部分發射自伊朗領土，儘管伊朗否認涉入。

華盛頓郵報報導，美國官員和武器專家說，伊朗的先進飛彈和無人機計畫是國防策略的一環，且已將部分武器和技術轉移給該地區盟軍，包括葉門胡塞叛軍。德黑蘭的無人機和飛彈能阻嚇對手並支持地區性代理人，他們可以代表伊朗發動攻擊。

美國智庫「捍衛民主基金會」資深研究員塔勒伯魯說：「無人機、飛彈和火箭都是伊朗不對稱安全戰略的重要部分，且生產成本相對較便宜。 」

根據布魯金斯學會，伊朗已成為「飛彈，飛彈生產能力和飛彈技術的重要出口國」，包括長程攻陸巡弋飛彈，專家稱可能已經用在上周六的襲擊當中。

那場襲擊性質複雜，迥異於胡塞叛軍過去宣稱的犯案，以及伊朗部隊或其在敘利亞的代理人發動的攻擊。

伊朗和沙烏地阿拉伯是該區兩大素敵，而沙國大力擁護川普政府「最大化施壓」制裁伊朗的政策。塔勒伯魯說，「若證明巡弋飛彈來自伊朗領土，衝突將升級，且顯示伊朗不畏沙國或美國報復的信心」。

沙國防衛系統顯然沒能偵測到大批越境而來的巡弋飛彈和無人機，凸顯出沙國面對不對稱戰爭的脆弱性。

五角大廈的無人機防務包商表示，「我只是很意外他們搞得這麼難堪。他們應該要能預見此事」。

根據駐葉門的聯合國專家小組，胡塞叛軍過去曾用過「自殺」無人機，部分與伊朗機型類似。胡塞叛軍有管道，自海外取得關鍵零組件，像是引擎、導引系統。

分析師指出，襲擊沙國使用的低飛巡弋飛彈，是令人擔憂的發展。這些飛彈可以精確導引，並對特定目標造成更致命的打擊。

駐紐約的政治風險諮詢公司「歐亞集團」政治風險分析師羅姆說，如果伊朗是幕後元凶，它的策略就是「為最終與華府談判建立優勢」。

羅姆表示，伊朗想要「逼川普政府踩煞車，不再制裁伊朗和強迫其他國家反伊朗」。攻擊石油設施是「挑戰極限」，但「現在說護欄倒了沒還太早」。