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沙國：襲擊其油廠和油田的是伊朗武器！

2019-09-17 08:15聯合報 記者季晶晶╱即時報導

沙烏地阿拉伯周一（16日）指控，攻擊沙國石油設施的是伊朗製武器，駁斥葉門胡塞叛軍宣稱犯下此案的說法。儘管美國已警告會採取報復行動，胡塞叛軍在癱瘓式攻擊後的兩天仍威脅要發動更多攻擊。

支持葉門流亡政府的沙國領導聯軍發言人莫奇周一說，初步調查發現攻擊沙國使用的是伊朗武器，且攻擊並非始於葉門，調查還在進行，以決定發動發射武器的地點。莫奇表示調查結果會予以公開。

美國官員周一說，美軍調查員已抵達沙國遇襲地點，正搜集情報以得知使用武器。

美國歸咎伊朗和伊朗在該地區的其他代理人，美國總統川普表示，美國「槍已上膛」，準備好作出回應。美國和沙國官員至今都還沒有公開證據，支持他們指伊朗涉入此一攻擊的說法。美方正研究要如何做出回應。

伊朗支持的胡塞叛軍警告外籍人士，遠離沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）石油設施上周六遭到攻擊的區域。叛軍發言人薩里說，這些設施「隨時」可能再遇襲：「我們向沙國政權保證，我們的手可在我們想要的任何時間，伸至想要的任何地點。」

美國的盟友英國和德國周一都譴責攻擊行為，但至今尚未歸罪任何人。英國外相拉布說，「對於誰該負責，狀況還不明朗」。德國表示，正弄清楚是誰執行攻擊行動。

俄羅斯則警告，別「貿然斷定」怪罪伊朗，指美國經常「適得其反」，同時也說軍事報復「無可接受」。

沙烏地阿拉伯16日指控，攻擊沙國石油設施的是伊朗製武器。圖為沙烏地能源部長阿卜杜...
沙烏地阿拉伯16日指控，攻擊沙國石油設施的是伊朗製武器。圖為沙烏地能源部長阿卜杜拉親王（圖中）15日視察沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）遇襲地點之一、阿布蓋格的廠房。歐新社
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伊朗葉門沙烏地阿拉伯
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