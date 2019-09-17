沙烏地遇襲 油價創逾30年最大漲幅 金價走高

2019-09-17 07:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一收漲15%，布蘭特原油期貨創下逾30年來最大漲幅，成交量也創歷史新高，主因沙烏地阿拉伯石油設施遭到襲擊。沙國宣稱一半產量受擾，市場並擔心中東地區緊張局勢升溫。沙國遇襲引發的避險情緒，也帶動金價上揚。

布蘭特原油期貨飆漲8.80美元或14.6%，結算價報每桶69.02美元，寫下至少自1988年以來的最大單日漲幅。西德州原油期貨大漲8.05美元或14.7%，結算價報每桶62.90美元，創下2008年12月以來最大單日漲幅。

此外，美國洲際交易所集團（ICE）表示，布蘭特原油期貨成交量突破200萬口，創單日成交量紀錄。芝加哥期權交易所原油波動率指數升至77.17，為去年12月以來最高。

CHS hedge LLC的能源市場分析師Tony Headrick表示：「沙烏地阿拉伯石油設施受攻擊，市場大感震驚。在此之前，油市沒有大幅波動，投資人主要關注的是需求而非供給。形勢突然轉向供給前景，讓許多空頭措手不及。」

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco，沙烏地阿美）的原油加工設施受到襲擊，導致日產量減少570萬桶，並使其維持石油出口的能力受到質疑。沙烏地阿美提出恢復全面生產的具體時間表，消息人士表示，全面恢復正常生產可能需要數月時間。

油價一度飆漲約20%，布蘭特原油創下1990至1991年波灣危機以來最大盤中漲幅，但在各國表示將動用戰備儲油以保持供給後，油價回落。

葉門什葉派激進團體青年運動宣稱以無人機發動攻擊，並將擴大攻擊範圍。但初步調查結果顯示此次攻擊事件的幕後黑手是伊朗，川普更稱美國「已經鎖定目標、彈藥上膛，就等核實」是伊朗發動襲擊。

金價周一上漲1%，主因沙烏地遇襲，加劇投資人對中東緊張局勢進一步升溫的疑慮，轉向避險資產。

黃金現貨上漲1%，報每英兩1,503.31美元。美國黃金期貨上漲0.8%，結算價報每英兩1,511.50美元。

RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示：「沙烏地阿拉伯的局勢推升金價，促使投資人尋求避險，關注經濟和政治方面的負面影響。如果中東局勢升溫，金價將繼續穩定上漲。」