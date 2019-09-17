沙烏地遇襲引發美股挫跌 道瓊下跌143點

2019-09-17 07:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股三大指數周一全面下跌，唯有能源股大漲，主因沙烏地阿拉伯石油設施遇襲，加劇投資人對地緣政治風險和全球經濟低迷的疑慮。

道瓊工業指數下跌142.7點或0.52%，報27,076.82點；標普500指數下跌9.43點或0.31%，跌至2,997.96點；那斯達克指數下跌23.17點或0.28%，至8,153.54點。

全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯的石油設施遇襲，導致油價一 度飆漲逾20%；美國總統川普表示，美國「已經鎖定目標、彈藥上膛，就等核實」是伊朗發動襲擊。多位美國政府官員表示，有大量證據證明此次襲擊的幕後黑手是伊朗。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示：「美國投資人正在等待美國及其盟友可能採取的行動。」

沙烏地阿拉伯的供給受擾，可望使美國能源公司受惠。Devon Energy、Marathon Oil和Hess Corp股價均上漲逾11%。航空公司股價受挫，因市場擔心油價上漲會影響利潤。美國航空和聯合航空股價分別挫跌7.3%和2.8%。

標普500能源股指數大漲3.3%，為1月以來最大單日漲幅。Apache Corp、Helmerich and Payne及Cimarex Energy股價都上漲逾12%，領漲標普500指數。

標普500零售指數下跌1.4%，Fort Pitt Capital Group投資組合專家Carter Henderson表示，油價飆升會如何影響消費支出存在不確定性。

Kennys Commentary LLC和Strategic Board Solutions LLC的創始人Peter Kenny說：「沙烏地阿拉伯被無人機襲擊，影響投資人對全球能源供應鏈安全與穩定的看法，並在一定程度上引發了對風險的重新評估。」

華爾街股市逾10年的牛市是否能持續，仍取決於美國聯準會（Fed）是否會繼續降息以及美中貿易談判進展。近來貿易緊張局勢緩解推升標普500指數，距離紀錄高點僅1%。