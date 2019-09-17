川普：美、日已達成初步貿易協議

2019-09-17 06:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普表示，美國政府已與日本達成有關關稅壁壘的初步貿易協議；白宮向國會發表的聲明表示，川普有意「在未來幾周內簽訂協議」。