十年河西 陸企從國際資產大買家轉為淨賣方

2019-09-17 02:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



十年前，中國大陸企業為國際合併及收購交易要角，但今年陸企卻成為全球資產淨賣家，為十年來首見。在大陸經濟成長放緩至30年低點，以及製造業大受美中貿易戰衝擊之際，大陸企業集團從大買主轉變成大賣家。

根據Dealogic數據，陸企今年來已同意出售約400億美元的海外資產，高於去年全年的320億美元。同期陸企僅買進約350億美元的海外資產，使大陸轉為淨賣家。

陸企今年以來脫手的美國資產，已激增至逾260億美元，高於去年一整年的僅80億美元。現在大陸企業買家正受到美國更嚴格的審查。回溯Dealogic的資料，可發現2015年時，陸企買進約1,000億美元外國資產，僅售出約100億美元。然而，倫敦金融時報（FT）分析Dealogic的數據後發現，中國至少從2009年起就淨買入外國資產。

對許多陸企而言，如今經商環境已惡化，與兩年前他們在歐洲與美國完成規模數十億美元的交易截然不同。此外信用緊縮也使最近許多收購者違約。

現在市場上許多陸企持有並尋求出售的標的，是在2016年購入。當年為陸企投資高峰，敲進逾2,000億美元海外資產，並大量舉債。

法國外貿銀行投銀部門亞太主管納林說，大陸進行的收購活動一度達到高點，但有一些根本不合邏輯，那些以承擔過多債務推動、不合理或缺乏實際綜效的交易，最後幾乎都以失敗收場，又回到市場上待價而沽。

今年以來待售資產的一大部分，便來自幾家曾經相當積極在海外併購、卻無意間踩了北京紅線的中國企業。中國海航集團在2016年與2017年收購希爾頓飯店、德意志銀行數十億美元股權，卻從2017年底開始脫手了至少200億美元資產；今年稍早更以14億美元脫手瑞士航空服務業者Gategroup給RRJ Capital。

以某些案例而言，甚至是北京直接主導[拋售這些資產。曾完成多起收購的安邦保險，在2017年被政府接管後，已脫手一大部分的國際資產組合，包括上周將多家美國飯店資產，以58億美元出售給南韓未來資產集團。