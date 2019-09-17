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網友嚇到吃手手 iPhone 11 Pro Max將是歷代最重iPhone

2019-09-17 00:43經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

MarketWatch報導，蘋果新機iPhone 11 Pro Max除了名稱及售價是重量級，「噸位」在iPhone 11系列也堪稱重量級。這款手機的重量約為226公克，超過iPhone XS Max的約208公克，可說是歷來最重的iPhone。

iPhone 11 Pro Max標榜配有四鏡頭（前一後三），其中機背的三鏡頭系統足以吸引部分潛在消費者。這款新機還配備了A13仿生晶片和6.5吋Super Retina XDR顯示器，堪稱歷來最先進的蘋果智慧手機。

iPhone 11 Pro Max售價為1,099美元起跳，對荷包是不小的負擔，但仍擋不住蘋果信徒13日爭相預購這款新機。消費者率先在社交軟體推特（Twitte）標記#iPhone11ProMax等字樣，成為該平台當天標記次數最多的字句。

但部分外國潛在買家在社群平台上發文，說對iPhone 11 Pro Max的重量感到驚訝，因為這款新機比競爭對手的智慧手機更重，包括Sony的Xperia XZ2、Google的Pixel 3以及樂金（LG）的G5，這三款手機的重量分別約是198公克、148公克及160公克。

iPhone 11 Pro Max的重量比2007年的初代iPhone多出66%，初代iPhone重量僅136公克。不過初代iPhone的機身較小，配備的功能與軟體也不如後面幾代。

另外，自iPhone 6和iPhone 6 Plus於2014年問世後，蘋果之後推出的iPhone幾乎比前一代更重，因為採用更大的顯示器和更先進的鏡頭。只有2016年推出的iPhone SE例外，這款苗條的手機僅重113公克，且尺寸比iPhone 5及iPhone 5s更小。

MarketWatch整理了歷代iPhone Plus系列手機的重量，顯示每代的重量都只有小幅變動。

iPhone 6 Plus：172公克

iPhone 6s Plus： 192公克

iPhone 7 Plus：188公克

iPhone 8 Plus：202公克

iPhone XR：194公克

iPhone XS Max：208公克

iPhone 11 Pro Max標榜配有四鏡頭（前一後三），其中機背的三鏡頭系...
iPhone 11 Pro Max標榜配有四鏡頭（前一後三），其中機背的三鏡頭系統足以吸引部分潛在消費者。美聯社
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