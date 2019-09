美能源部長:談動用石油儲備仍太早 應組聯盟對付伊朗

2019-09-16 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國能源部長培瑞(Rick Perry)16日說,現在是時候組將各國組成一個聯盟來對付伊朗的「惡意」活動了。他在接受CNBC專訪時說:「現在是溫和與深思熟慮能源生產國跟消費國團結起來,制止伊朗惡意活動的時候了。」

培瑞並說:「現在是我們在全球範圍內傳遞此訊息之時,那就是不能允許伊朗以他們的行動方式行事。他們正對石油供應進行攻擊,企圖破壞全球經濟。」