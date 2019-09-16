專家：油價會漲多少 要看沙國這個地方

2019-09-16 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



紐約時報報導，沙烏地阿拉伯兩處產油設施遭無人機攻擊，可能會使沙國石油出口減少幾天或幾周，但專家指出，由於全球原油庫存量高於一般水準，加上全球經濟成長減緩，對能源需求不高，所以就算油價上漲，也只會是短期現象。

美國路易斯安納州石油開採與生產公司「韋蘭德拉能源」財務長拉吉說：「沙國產油設施被攻擊，不會立刻擾亂全球石油貿易，因為很多國家都有大量原油庫存，包括美國在內。沙國自己的庫存也不少，未來60天都能達成產油配額，所以短期內不會有供需不平衡的問題。」

專家指出，油價會漲多少，要看沙國花多久時間修好兩處產油設施之一的阿布蓋格石油處理設施，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）說，阿布蓋格是世界最大的原油安定化處理工廠。風險諮詢公司歐亞集團估計，如果工廠很快修好，油價每桶只會漲兩到三美元，如果修很久，油價每桶可能會漲十美元。

16日亞洲開市時，布蘭特原油期貨價格一度飆漲兩成，也就是每桶漲超過11美元，不過幾小時後，漲幅縮小為8.6%，也就是每桶漲超過5美元。

根據國際能源總署的資料，美國等已開發國家的原油庫存總共近30億桶，夠用兩個月，比一年前多5000萬桶。此外，目前工業化國家的原油庫存達到2017年9月以來最高水準，比過去五年的平均多了近2000萬桶。

自從美國大舉開採頁岩油以來，產油量就暴增，目前平均每天生產1210萬桶，是2012年的兩倍，也比一年前多了140萬桶。相較之下，美國平均每天從沙國進口63萬桶石油，比2017年少一半。