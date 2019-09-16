國際油價大漲 全球經濟屋漏偏逢連夜雨

2019-09-16 19:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯石油設施遇襲引發國際油價飆漲，不僅加重全球經濟面臨的下行壓力，並可能使各國央行的立場更傾向鴿派，增加降息次數。

彭博資訊報導，油價大漲對全球景氣的影響，得看這一波漲勢維持多久，但仍可能進一步削弱企業與消費者的信心。國際貨幣基金（IMF）已在7月分別將今、明兩年的全球經濟成長預測下修至3.2%及3.5%，都較4月的預估值下降0.1個百分點。

野村控股全球宏觀研究部門主管蘇博文表示，在全球經濟同步降溫、許多地緣政治風險逐步升高之際，投資人並不願再看見這類石油供應衝擊。

不過，油價勁漲對各國的影響不一。油價走高將嘉惠原油出口國，但印度、南非等面臨經常帳逆差、財政赤字的新興經濟體，將遭遇資本大舉外流與本幣貶值的風險。中國大陸、日本及許多歐洲國家，則將因仰賴進口能源而受到衝擊。

經濟學家並認為，這起無人機襲擊事件對美國經濟的直接影響有限，理由是美國國內石油產量增加，將減緩能源價格上揚對國內景氣的衝擊，且能源支出占美國家庭消費的比率，已從1970年代的約8%降至2.5%左右。

根據美國銀行去年提出的數據，若油價大漲20美元，短期內只會導致美國的經濟成長率少約0.1個百分點。