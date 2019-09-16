沙國油田與石油設施遇襲 引發金融市場巨震

2019-09-16 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯的原油產量因油田及石油設施遭攻擊而減半，造成國際油價飆漲並波及歐美股市及美元下挫，資金大舉轉往日圓、黃金等避險資產，以及挪威、俄羅斯等石油生產國的貨幣。

在沙國遭襲擊後，國際油價16日盤中跳漲近20%，並在金融市場引發劇烈震盪，亞股大多走跌，英、法、德等歐股早盤下滑，跌幅在0.2%至0.6%，美股標普500期指一度跌0.8%。美元對一籃子貨幣的DXY美元指數挫跌0.24%至98.026。

傳統避險貨幣日圓、瑞士法郎均升值，日圓兌美元漲0.56%至107.47日圓；瑞郎兌美元升0.4%至0.9883美元。另一避險資產黃金現貨價格盤中漲近1.6%，至每英兩1,512.28美元

加幣、挪威克朗及俄國盧布等石油生產國的貨幣均走升。加幣兌美元盤中升值0.59%至1.3209美元，挪威克朗兌美元急升0.89%至8.9051克朗。這兩種貨幣的走勢通常與油價同步。

俄國盧布兌美元盤中強升0.9%至63.7425盧布，朝7月以來最大升幅邁進；俄羅斯石油公司（Rosneft）股價勁揚3.6%，為2月以來最大漲幅。花旗集團說，生產彈性使Rosneft在沙國遇襲事件中處於「最有利地位」。

宏觀顧問公司（Macro Advisory）的資深合夥人威弗說，盧布升值的主因是油價每漲1美元、俄國每天的出口收入就增加750萬美元，其中75%流入俄國政府的預算。

包括柯洛文在內的俄國外貿銀行資本公司（VTB Capital）策略師說：「我們的短期戰術模型顯示，如果油價維持在當前水準，盧布還會再升。 」