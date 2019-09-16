想靠美頁岩油彌補沙國缺口？專家：又不是開水龍頭

2019-09-16 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



能源專家表示，美國頁岩油生產商近年來已向全球新增供應數百萬桶的原油，但不代表這能迅速彌補沙國石油設施遭襲擊後所留下的供應缺口，原因是業者得花上三至六個月，才能準備好新井開採。

頁岩油業者在歷經多年大幅投資後，今年持續削減預算、裁員並調降產量目標，不過依然面臨來自投資人的龐大壓力，包括要求限制支出、透過實施庫藏股與配發股利將資金返還股東，而非投入擴大鑽探。數據顯示，活躍中的美國油井在7月已降至17個月低點。

頁岩油是種短周期的石油供應，能增減產量的速度相對較快。業者將見到需求增加，尤其是亞洲買家的需求，但業者需要90至180天的時間來鑽探、準備好生產井並讓新生產上線。

顧問業者Enverus市場情報副總裁強森（Bernadette Johnson）表示，目前約有1,000口已鑽探，但尚未完工或未連接管線的二疊紀油井。她說：「頁岩油可不像是扭開水龍頭那樣簡單。開採設施還沒準備好讓油產運至沿岸。」

強森表示，如果攻擊事件導致美國油價維持在每桶65美元左右，可能促使明年美國產油量增加約每日200萬桶，高於今年的約每日100萬桶增幅。

美國石油企業也可望從中受惠。這次攻擊重創石油處理設施與胡賴斯（Khurais）油田的生產，當地所產的輕質原油與美國頁岩油生產商的產品類似。