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專家：沙國油田遭攻擊 實際上將消滅全球備用石油產能

2019-09-16 18:23經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

能源市場數據供應商普氏能源資訊（S&P Global Platts）的專家周一表...
能源市場數據供應商普氏能源資訊（S&P Global Platts）的專家周一表示，上周末對沙烏地拉伯重要石油生產設施的攻擊，實際上將消滅全球的備用石油產能。圖為阿布蓋煉油廠冒出陣陣黑煙。 美聯社
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能源市場數據供應商普氏能源資訊（S&P Global Platts）的專家周一表示，上周末對沙烏地拉伯重要石油生產設施的攻擊，實際上將消滅全球的備用石油產能。

上周六，十架無人機襲擊了沙國Abqaiq的煉油設施和鄰近的Khurais油田，造成每天原油產量減少570萬桶，約占沙國石油產量的50％，相當於全球每天石油產量的逾5%。

知情人士透露，沙烏地國家石油公司（Saudi Aramco）有35-40天的供應可履行合約義務。

報導指出，Aramco的目標是在本周一前恢復約三分之一的產量（大約是200萬桶原油）。

普氏能源公司的市場透視部門主管Sarah Cottle表示，「這升高了風險溢價，對供給面造成很大壓力」。

Cottle說：「這起事件實際上消滅了全世界的備用產能。」但她表示，由於迫切需要減少原油庫存，長期前景看好。

國際基準的布蘭特原油期貨周一盤中飆漲19%至每桶71.95美元，西德州中級原油期貨大漲逾15%至每桶63.34美元。

能源顧問業者Wood Mackenzie公司也支持Cottle的看法。Wood Mackenzie的煉油、化學及石油市場副總裁Alan Gelder說，此次攻擊對石油市場有重大影響，因為現有庫存以及石油輸出國組織與盟友（OPEC+）其他成員的剩餘產能很有限，無法長期滿足沙國減少的500萬桶石油供應。

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