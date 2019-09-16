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美對陸科技公司設限不鬆手／參議員籲禁2陸企在美營運

2019-09-16 13:01聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報15日報導，2名美國聯邦參議員計畫16日要求主管電信產業的聯邦通信委員會（FCC），考慮是否禁止中國大陸電信公司「中國電信」及「中國聯通」在美營運，顯示美國正擴大對中國科技公司設限。

現任參院少數黨領袖的民主黨籍紐約州參議員舒默（Chuck Schumer）及阿肯色斯州參議員柯頓（Tom Cotton）將在一封致FCC的信中，以國家安全顧慮為由，要求FCC審查中國電信及中國聯通兩公司目前在美使用網絡的執照。

紐時取得了這封信的文本，信中2參議員說，上述兩家與中國政府有關聯的電信業者，可使用在美連網機會，把美國的通信「當作攻擊目標」。參議員警告說，這些公司可將流通在該公司網絡上的通訊內容改變路線，導向其他地點。

2名參議員的舉動顯示，儘管美國總統川普似乎願意撤回對中國科技公司設下的部分限制，作為貿易談判的一部分，國會領袖卻仍願意對中國科技公司施加更多壓力。中國電信及中國聯通過去未曾受限，現在成為焦點，表明美國各方正擴大對中國科技公司設限。

FCC在今年5月，拒絕了「中國移動」在美營運的申請，理由是中國政府可能會利用中國移動，從事「嚴重破壞美國國家安全、執法及美國經濟利益的活動」。

中國電信及中國聯通早在2000年代初期，就取得了FCC核發的執照，可在美營運。美方有些官員說，FCC應重新審查那2家公司，儘管2公司的規模都不如中國移動。

2名美國聯邦參議員16日致函聯邦通信委員會，要求考慮是否禁止中國大陸電信公司「中...
2名美國聯邦參議員16日致函聯邦通信委員會，要求考慮是否禁止中國大陸電信公司「中國電信」及「中國聯通」在美營運。圖為上海浦東的一個中國聯通招牌。路透
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紐約時報
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