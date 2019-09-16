報復沙國油設施遇襲 華郵：川普政府考慮嚴厲軍事反擊

2019-09-16 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普周日（15日）說，美國準備回應導致沙國石油產量腰斬的毀滅性攻擊。伊朗則否認美國指控其為幕後元凶。

川普15日晚間推文說：「沙烏地阿拉伯石油供應遇襲。有理由相信，我們知道誰是罪魁禍首，槍已上膛只待確認。」

川普沒點名伊朗，不像國務卿龐培歐周六未提供證據即尖銳地公開指控，川普也沒說明是否考慮軍事回應，他只表示，他等著聽取沙國的意見，「關於他們相信誰是攻擊元凶」，以及兩國「要如何著手展開行動！」

華盛頓郵報報導，根據匿名官員，川普政府正在研究美方官員形容的嚴厲軍事反擊，儘管五角大廈傳出部分人士敦促要克制。川普周日下午與國防部長艾思博會商。

上周六發生的無人機攻擊事件，打翻川普對美伊能重新談判的希望，談判的努力使川普面臨親密盟友以色列，以及眾多鷹派外交政策幕僚的反對。川普上周傳出不排除本月和伊朗總統羅哈尼見面；周日推文時則說，他願「無條件」見羅哈尼是假新聞。

葉門的胡塞叛軍承認此次攻擊的責任，說是針對沙國東部沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）的設施，派出一隊無人機。

基於此次攻擊的先進性質，美國政府目前的假設是，攻擊並非來自葉門，也就是胡塞叛軍未參與攻擊或者不是獨立執行任務。

沙國周日對於可能的凶手保持沉默。科威特媒體報導沙國官員正在調查有人看到的空中無人機 ，加深此事的神祕性。

伊朗在此次對沙國石油基設的攻擊當中，直接扮演了一個角色的可能性，讓已飽受衝突的此一地區更加焦躁不安，包括葉門內戰，卡達和鄰國有夙怨，以及美國和伊朗對峙。