油價100美元夢魘再現 十架無人機讓你我付出大代價Q&A

2019-09-16 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



不出市場分析師所料，國際油價今天開盤跳漲，無人機偷襲沙烏地阿拉伯一處石油設施，中斷全球5%供油。市場分析師認為，如果短期內無法恢復生產，可能重現三位數字的油價夢魘。

布蘭特原油在新加坡交易一開盤即飆漲19%，後來漲幅收斂至13%報68.21美元，西德州中級原油（WTI）大漲10%。10架無人機周六攻擊全球最大的石油處理廠，導致沙國喪失日產量損失570萬桶，相當於全國一半產量。

以下是事件本身之外，最值得關注的可能牽動國內經濟乃至於你我荷包的動態：

●油價不無可能上看100美元

這是不少交易商以及分析師認為供應持續受阻可能漲到價位。Papidan Energy的 Bob McNally認為，如果供應受阻持續七天，原油價格至少上漲15-20美元，若持續30天，油價將漲至三位數。 Onyx商品聯席執行長 Greg Newman認為，短期內不能得到解決，油價可能重登100美元。

●沙國能不能滿足對台供油？

分析師指出，近期內最有感的應屬亞洲地區。中國、日本，印度，南韓和台灣由沙國進口的石油消耗量，總計大約高達每日400萬桶。

彭博引述知情人士透露，沙國能在幾天內就可以大幅恢復供油，但要全面恢復產能，可能要等上幾周。沙國本身或客戶短期可能利用庫存來保持供應暢通，若全面復產要拖上數周，沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）可能以「不可抗力」為由宣布無法履行供貨合約。

可以，但沒那麼容易。OPEC和加盟的俄羅斯為阻油價下跌，已實施每日減產120萬桶，但減產主要是從沙國而來，因此無法隨即增產。

沙國長年來一直是保有大量多餘產能的主要產油國，不過經周六一炸，沙國想利用每日尚餘200萬桶多餘產能也連帶受阻。

●那美國增產頁岩油不就得了？

也沒那麼簡單。美國致力增產頁岩油後，已成為全球最大原油生產國，如今也成為出口國。當油價上漲，頁岩油業者是可以立即增產，擴大開採所花時間也較短。但即使業者可以增產，石油碼頭如今已接近滿載，擴大出口可能受限。