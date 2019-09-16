日本企業治理在這一方面 居然歐美各國更先進

2019-09-16 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



金融時報報導，日本大企業為明年東京奧運迎向更高的國際環保標準，比歐洲和美國企業更快採用氣候財務揭露標準（TCFD）。

TCFD由英國央行總裁卡尼和其他央行官員在2015年設立，旨在關切氣候變遷的效應，建議公司在財務會計上，記入與氣候相關的風險。包括馬自達汽車、野村、Sony等172家日本大型企業，已經採行TCFD財報準則。

金融時報說，美國目前只有107家企業支持這項財務揭露標準；英國採用的企業有109家。日本顯然在這方面勝過許多。

投資人和銀行均歡迎此類氣候相關的財務揭露，因為這是評估企業氣候變遷風險的有利工具。

例如，全球最大烈酒製造商帝亞吉歐（Diageo）在執行其TCFD標準時，揭露了公司的碳排放量，以及原物料中特別容易受到缺水影響的項目。日本的三井住友銀行今年4月的相關揭露中，列出公司受極端氣候影響的風險，同時也提到為可再生能源方案提供企業融資，可望對銀行帶來營收商機。