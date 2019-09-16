沙國可望在今天結束前恢復3分之1產量 恢復全部產量需數周

2019-09-16 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯官員表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）可望在周一（16日）結束前，恢復大約三分之一上周六遇襲破壞的產量，但要恢復全部產量，可能要數周的時間。

上周六無人機攻擊事件造成的損害讓整個能源市場都感受到衝擊，破壞沙國長久以來做為全球最穩定可預測和最大原油供應國的地位。官員稍早曾希望沙國能自周一開始恢復全面生產。

知情人士說：「明天之前⋯⋯我們應能恢復200萬桶。」

國營的Aramco已經認定，設施遭攻擊。根據美國政府的評估報導，阿布蓋格煉油廠最多有15棟樓受損。

Aramco執行長納珍（Amin Nasser）周日稍早表示，恢復產能的工作正在進行中。該公司周二將發布進度更新狀態。根據熟知沙國損害估計的人士透露，要耗時數周才能恢復全部產能。

遇襲前，沙國每日產油980萬桶，約占全球供給的10%；攻擊事件使每日石油產量估計減少570萬桶，相當於全球供給的5%。

根據彭博引述知情人士報導，如果恢復阿布蓋格的全部產能要數周時間，Aramco可能考慮聲稱，因「不可抗力因素 」無法履行部分國際出貨合約。