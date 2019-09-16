10架無人機怎攻擊19目標？美官員：攻擊來自兩伊

2019-09-16 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯石油設施14日遭無人機攻擊，葉門胡塞叛軍宣稱犯下此案。不過，美國國務卿龐培歐14日表示，沒有證據顯示攻擊來自葉門，指稱伊朗應該負責。隨後，一名美國資深官員向CNN提供資訊，支持龐培歐的說法，指稱攻擊最可能源自伊朗或伊拉克。

CNN報導，這名資深官員表示，石油設施被攻擊的角度、攻擊點的數量及其他資訊顯示，不可能從葉門執行攻擊，攻擊最可能源自伊朗或伊拉克。

胡塞叛軍聲稱用10架無人機犯下此案。這名美國官員表示，沙國有19個目標遭攻擊，不可能由10架無人機完成。

這名官員在煉油廠的商業衛星畫面上畫出攻擊點，並指出，「所有攻擊點都在煉油設施的西北方，從葉門攻擊不太可能辦到」。不過，他無法說明來自葉門的無人機是否可能轉換角度攻擊西北方設施。

一名熟知此事件的消息人士說，在沙國煉油廠的商業衛星畫面公布之前，已初步判斷攻擊不是來自葉門，可能來自伊拉克。這名人士說，是武裝無人機進行攻擊。

沙國煉油廠遭攻擊後，美國總統川普15日推文表示，他授權釋出美國緊急儲備油，若有需要將使用美國戰略石油儲備（SPR）以維持市場供應。

白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）15日接受福斯周日新聞訪問時，被問到本月聯合國大會中，川普是否將和羅哈尼當面會談。她表示，「我們從未承諾會見面，總統只說會看看」。她還說，「當你（伊朗）攻擊沙國，對局勢都沒有幫助」。

伊朗總統羅哈尼在國營電視台節目上並沒有具體提及沙國油廠攻擊事件，不過他指控美國正在以「支持沙國、阿聯」實行「戰爭行動」，包括運送武器、提供情報。

在龐培歐指稱伊朗為攻擊案幕後主使者後，伊朗外交部發言人慕沙威（Seyyed Abbas Mousavi）否認指控並且表示該指控為「不適當的」。