經濟解析／沙國油田遭襲 重要性不下偷襲珍珠港

2019-09-16 09:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



對於美國國家安全小組而言，沙烏地核心產油設施周六遭遇無人機襲擊讓他們的夢魘成真。

早先即有報告預警，光憑多架造價相對低廉的無人機，就足以傳統空軍做不到的方式突破沙烏地防禦系統：遠距離飛行後投彈，讓沙烏地石油基礎設施大面積起火。

曾在美軍國家戰爭學院擔任教授和系主任的Randy Larsen告訴彭博，「這一事件的重要性不下珍珠港事件」。

這一事件凸顯美國安全官員和恐怖主義專家憂心技術經過迅速發展下，無人機應用更加深廣。 葉門胡塞武裝宣布這一襲擊事件是該組織所為。

華盛頓獨立風險顧問Milena Rodban指出，「最重要的是，我們可能會看到更多這類攻擊，特別是有可能對不同目標展開協同攻擊，其中可能還伴隨網路同步攻擊。 」

丹佛大都會州立大學航空管理教授 Jeffrey Price說：「從沙烏地阿拉伯遭攻擊可見，就連精密軍事和龐大國防預算的國家仍然不堪一擊。 」他說，周六的攻擊影響重大，不僅凸顯反抗團隊科技能力，對美國本土受「伊斯蘭國」 或凱達鼓動的恐怖份子而言，也受到鼓舞。

根據聯合國今年初一份報告，胡塞組織發展一套名為UAV-X的長程無人機，能攜帶18公斤重的彈頭，航程長達1,200公里。

報告說，現代電腦記憶晶片和全球定位系統（GPS），讓這種無人機不受時空限制，且造價遠比美國軍方現役的Reaper便宜。