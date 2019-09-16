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沙國石油設施遭空襲油價急漲 誰最受影響？

2019-09-16 08:41經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）希望在今天結束前，能夠恢復因周末遭空襲而中斷的石油產出到三分之一；市場專家認為，沙國要回復全面產能需要數周時間。

分析師指出，美國自己生產石油，所以本身的石油供給不至於受到此次攻擊事件的衝擊。近期內最有感的應屬亞洲地區。估計中國、日本，印度，南韓和台灣由沙國進口的石油消耗量，總計大約高達每日400萬桶。

上周六沙烏地阿拉伯兩處重大石油設施因空襲引發嚴重火警，稍後估出每日石油產量將減少570萬桶，相當於5%的全球供給。這對向來是全球石油供給最能預測、數量龐大的沙國而言，造成重大損害。沙國官員稍早表達希望這星期開始就能全面恢復生產。

知情人士告訴華爾街日報，Aramco已經確定該公司的設施係遭到飛彈攻擊，而不是葉門胡塞叛軍聲稱的派出無人機空襲。根據美國方面的評估，位於阿布蓋格的Aramco廠區受損建物多達15處。

華爾街日報說，這次事件對國際油市供給的衝擊更甚1990年伊拉克進軍科威特之時，那時油市每日供給量約少400萬桶。國際能源署（IEA）與美國均有戰略儲油，必要時可釋出穩定市場供給。IEA最近一次動用戰略儲油，是在2011年利比亞內戰令日產能減少170萬桶之時。

Aramco也將先行釋出庫存以應短期之需。Aramco執行長Amin Nasser周日（15日）表示，將在明天對外報告公司恢復生產的最新進度。

遭到空襲的阿布蓋格廠區。 美聯社
遭到空襲的阿布蓋格廠區。 美聯社
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空襲華爾街沙烏地阿拉伯

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