川普宣布必要時釋出美國戰略儲油 維持油市充分供給

2019-09-16 07:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



針對上周六沙烏地阿拉伯兩處重要石油生產設施遭受攻擊，影響全球大約5%的石油供給，美國總統川普宣布已授權必要時釋出美國戰略儲油。川普表示，釋油量將視「足以維持市場充分供給」而定。他稍後繼續推文宣告：「油很多」。

川普也在推特中提及，他通知了所有相關單位，就德州和其他許多州目前正在申請許可的油管，加速核准。