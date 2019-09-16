油價飆 川普說已下令釋出戰略石油儲備

2019-09-16 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



在沙烏地阿拉伯石油設施上周六（14日）遭受無人機攻擊擾亂全球原油供應後，油價周日（15日）飆升，美國總統川普表示，他正授權釋出美國的緊急儲備。

川普在連串推文裡說，他已下令，如「有需要」，將使用美國的戰略石油儲備（SPR）。他說他會用足夠的油「足以維持市場供應良好」。

川普也說，會採取其他步驟安撫市場：「我也通知所有相關單位，加速核准德州和其他各州目前在申請許可階段的油管。」