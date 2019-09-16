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油價飆 川普說已下令釋出戰略石油儲備

2019-09-16 07:30聯合報 記者季晶晶╱即時報導

沙烏地阿拉伯石油設施上周六（14日）遭受無人機攻擊擾亂全球原油供應後，油價周日（15日）飆升，美國總統川普表示，他正授權釋出美國的緊急儲備。

川普在連串推文裡說，他已下令，如「有需要」，將使用美國的戰略石油儲備（SPR）。他說他會用足夠的油「足以維持市場供應良好」。

川普也說，會採取其他步驟安撫市場：「我也通知所有相關單位，加速核准德州和其他各州目前在申請許可階段的油管。」

美國的戰略石油儲備有6.45億桶，是全球最大的備用石油供應。這些石油儲備主要儲藏在德州及路易斯安那州沿岸2000至4000英呎深的地下洞穴。

油價15日飆升，美國總統川普表示，他正授權釋出美國的戰略石油儲備。法新社
油價15日飆升，美國總統川普表示，他正授權釋出美國的戰略石油儲備。法新社
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川普沙烏地阿拉伯油價

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