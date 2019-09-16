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台股ADR上周五除友達外全上漲 台積電漲1.5%

2019-09-16 07:28經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR上周五除友達外全上漲，台積電漲1.5%。台積電ADR高出台北股價的溢價為5.4%。

美國股市上周五（13日）漲跌互現，美中貿易緊張局勢轉趨緩和，則帶動美股一連三周周線走高，接下來能否進一步獲得支撐並突破歷史高峰，要看Fed本周繼續降息的意志有多強。

標普500指數上周五跌0.1%，至3,007點，距歷史新高只差0.6%，走勢反而遲疑。道瓊指數漲37點，收27,219點，連漲八日締造2018年5月來最持久漲勢。那斯達克綜合指數跌0.2%。一周下來標普漲1%，道瓊漲1.6%，那斯達克漲0.9%。

蘋果上周五下跌1.9%，拖累大盤最重，因遭高盛調降股價目標。博通大跌3.4%，費城半導體指數跌0.3%。

台灣加權股價指數昨天漲37.20點，收10,827.55點。台積電跌0.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 72.53 +0.86 72.00 0.74

友達 AUO 8.75 -0.70 8.55 +2.38

中華電 CHT 110.76 +0.67 111.00 -0.21

台積電 TSM 276.77 +1.52 262.50 5.44

聯電 UMC 13.73 +1.83 13.70 0.24

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博

台積電台股標普

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