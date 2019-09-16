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今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-16 07:06經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

國際油市本周開盤面臨史上最大震盪。無人機周六偷襲沙烏地阿拉伯一處石油設施，導致布蘭特原油今天開盤即飆漲逾19%。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●油價暴漲

布蘭特原油在新加坡交易早盤一度大漲11.73美元至每桶71.95美元。10架無人機周六攻擊全球最大的石油處理廠，喪失日產量損失570萬桶，相當於沙國五成產量。

對石油市場來說，這是史上最嚴重中斷，超越1990年8月海珊進犯科威特而導致科威特和伊拉克供應損失的規模，也超過伊朗1979年伊斯蘭政變造成的供油短缺。

沙國官方表示，將儘速恢復近半供油。美國總統川普已授權釋出戰略石油儲備。

●是誰幹的？

美國指控伊朗實施這場空襲，但伊朗官方斷然否認。美國國務卿龐培歐發出推特說，伊朗「如今對全球能源供給展望前所不見的攻擊」。川普致電沙國王儲穆罕默德，允諾要支持沙國自衛能力。

●日圓在內避險貨幣勁升

日圓兌美元勁升0.4%至107.64。加幣兌美元彈升0.4%至1.3233。Oanda 市場分析師 Edward Moya 說：「這次動用無人機來攻擊，形同提醒市場，要中斷石油處理廠，不需實施大規模攻擊。」

美國股市上周五（13日）漲跌互現，美中貿易緊張局勢轉趨緩和，則帶動美股一連三周周線走高，接下來能否進一步獲得支撐並突破歷史高峰，要看Fed本周繼續降息的意志有多強。

標普500指數上周五跌0.1%，至3,007點，距歷史新高只差0.6%，走勢反而遲疑。道瓊指數漲37點，收27,219點，連漲八日締造2018年5月來最持久漲勢。那斯達克綜合指數跌0.2%。一周下來標普漲1%，道瓊漲1.6%，那斯達克漲0.9%。

●美中本周復談

美、中將於本周展開工作層級會談，雙方持續相互釋出善意，但未脫劍拔弩張之勢。川普政府醞釀提出限縮的貿易協議，願意延後甚至撤回一些關稅措施，以換取中國大陸在保護智慧財產和採購農產品的承諾。

中國大陸已恢復向美國採購黃豆、豬肉等農產品，並且會對這些採購項目排除加徵關稅。

●Fed本周將降息1碼 年底前有可能再出手二次

Fed本周料將降息1碼，並提出最新經濟預測。經濟學家認為，Fed可能持續調低利率，直到美債殖利率曲線不再「倒掛」，且各國央行的政策已達到轉捩點，將使股市面臨更大不確定性。

彭博資訊報導，由於投資人普遍預料Fed本周將調低利率1碼至1.75%-2%，因此將更加側重任何有關未來政策動向的訊號。彭博經濟學家預估Fed將繼續降息，直到3年與10期公債殖利率曲線不再「倒掛」，這意味美國央行可能在10月、12月及明年初再度下調利率。但也有經濟學家預測只有9月及12月會各降息1碼。

衛星圖像顯示沙烏地阿拉伯石油設施14日明顯遭襲。路透
衛星圖像顯示沙烏地阿拉伯石油設施14日明顯遭襲。路透
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