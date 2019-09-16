國際油價飆漲逾19% 沙國供油設施遭襲

2019-09-16 06:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



國際油價飆漲逾19%，無人機偷襲沙烏地阿拉伯一處石油設施，中斷全球5%供油。

布蘭特原油在新加坡交易早盤一度大漲11.73美元至每桶71.95美元。10架無人機周六攻擊全球最大的石油處理廠，導致沙國喪失日產量損失570萬桶。

對石油市場來說，這是史上最嚴重中斷，超越1990年8月海珊進犯科威特而導致科威特和伊拉克供應損失的規模，也超過伊朗1979年伊斯蘭政變造成的供油短缺。

Saxo Bank A/S大宗商品策略主管 Ole Hansen說：「在經濟減退之時，全球經濟承受不起高油價。」