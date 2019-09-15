法蘭克福車展 萬人嗆：燃油車過時

2019-09-15 23:30 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／綜合報導



法蘭克福車展上，環保人士抗議燃油車對自然環境的破壞。 （路透） 分享 facebook

上萬群眾十四日在德國法蘭克福「德國國際車展」會場外聚集，要求盡快停止使用燃油車，轉為使用對環境較友善的交通工具。

德國總理梅克爾政府準備公布氣候保護措施，抗議人士要求汽車產業做出巨大變革，注重環保，並放棄燃油車。主辦單位估計集會民眾共兩萬五千人，警方估計一萬五千人。

抗議團體之一「變速箱裡的沙子」發言人提娜說：「德國國際車展很有象徵意義，政治人物來這裡給車商捧場，為燃油車這種過時的交通工具慶祝。汽車業不再享有幾年前社會大眾的熱情支持，因為汽車業錯過環保趨勢，對未來毫無概念。」

示威主辦單位之一Campact發言人紐包爾說：「汽車業在柴油車上造假，而且造成氣候危機惡化。」德國大車廠福斯二○一五年爆發大規模排氣造假「柴油門」事件後，柴油車在德國受歡迎程度持續低落。Campact總幹事鮑茲則告訴法新社：「車展代表的是上個世紀。我們希望未來屬於公車、火車和腳踏車，不要再有其他交通工具。」

兩年一度的德國國際車展，上周會場內已出現若干抗議活動。社運團體計畫十五日再辦一場集會。

抗議者鎖定環保人士認為特別耗油的休旅車，他們的標語寫著「停止休旅車」、「休旅車不酷」和「我們的肺不能換」。

梅克爾的保守派陣營與共組聯合政府的社會民主黨十三日就一系列氣候措施進行討論，目標是加快德國環保目標的實現速度，讓再生能源占電力來源比率在二○三○年倍增至六成五。德國政府預計廿日宣布系列措施。