貨幣寬鬆 降息導致「三正三負」

2019-09-16 00:17 聯合報 編譯 聯合報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國聯準會本周開會可望再降息一碼。圖為聯準會主席鮑爾。（美聯社） 分享 facebook

歐洲央行及美國聯準會都將強力放鬆貨幣政策，但經濟學家認為，央行進一步寬鬆可能會使全球經濟更弱，因為全球經濟情勢已經與以往不同，且利率目前已非常低，這些力量不但將削弱寬鬆政策的正效應，還會增強負效應。

摩根大通資產管理公司全球策略長凱利指出，降息對總需求的影響為三正、三負。第一項正面因素是使借債成本下降，能鼓勵投資及刺激消費；第二是財富效果，能拉高資產價格，使民眾更富有，進而促進消費；第三是匯率效果，使本國貨幣貶值以促進出口。

但以美國為例，三項正效應已經減弱。由於製造業萎縮，降息難以刺激資本支出；且利率已經很低，金融機構對於房貸會更重視頭期款比率及申貸戶的信用評分，使低利率刺激房市的效果打折。另外，如果他國央行也同步降息，便無法壓低美元以促進美國出口。

降息對經濟成長的三項負面效應是，第一，存戶的利息所得減少，且減少的金額比借債者省下的利息費用還高；其次是信心效應，因為降息會使消費者與企業界擔憂經濟前景；且市場還會預期利率將進一步下降，因而延後借錢。

經濟學家指出，各國央行若再以傳統及非傳統的寬鬆政策，試圖抵消貿易戰升高及全球成長減緩的衝擊，結果卻可能造就一個持續低成長、低通膨的時代。