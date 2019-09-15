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油田受襲凸顯防守不力 沙國股市一度重挫逾3%

2019-09-15 17:53經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

隨著無人機攻擊事件暴露出沙烏地阿拉伯石油設施防禦不力的弱點，沙國股市15日開盤一度重挫超過3%。

沙烏地阿拉伯Tadawul全股指數15日盤中跌幅達1%左右，盤初一度重挫3.1%，由Al Rajhi銀行和沙烏地阿拉伯基礎工業公司領跌，同時回吐今年來的漲幅，使該指數的估值降至3月來最弱，當時沙國股市指數尚未被納入MSCI新興市場指數中。

至於阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特與巴林等其他中東國家股市同日跌幅至少0.4%。

阿布達比Al Dhabi Capital公司策略長亞辛（Mohammed Ali Yasi）表示，這是「非常緊張的情勢」，將中東地區的風險升至「空前水準」。

這次的攻擊導致沙國油產減半，並且是從海珊執政時期的伊拉克在第一次波灣戰爭以飛毛腿飛彈射向沙國以來，針對沙國石油基礎設施所進行的最大一次攻擊。伊朗所支持的葉門胡塞叛軍已坦承發動這次的攻擊，美國國務卿龐培歐推文直接譴責伊朗，但未提供任何證據，伊朗則撇清相關責任。

歐亞集團（Eurasia Group）指出，雖然這次攻擊事件將不會拖累沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）首次公開發行股票（IPO）的計畫，但可能會影響其公司估值。

歐亞集團中東與北非研究部門主管Ayham Kamel率領的分析師群指出：「沙國王儲賓沙爾曼將促使該公司展示能有效因應恐怖主義或戰爭的考驗。」

隨著沙國油田遭空襲暴露出安全弱點，沙國股市15日開盤一度重挫3%。（圖／路透）
隨著沙國油田遭空襲暴露出安全弱點，沙國股市15日開盤一度重挫3%。（圖／路透）
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沙烏地阿拉伯中東伊朗
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