MoviePass太好康 華人訂戶先甜後苦

2019-09-15 13:29 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



moviepass google地圖 分享 facebook 紅極一時的看電影app MoviePass，剛剛風行不到兩年就宣告破產。每個月9.95元，每天都能看一部電影的優厚福利，讓其迅速獲得了數百萬會員。但過度發展也導致問題頻出，直到現在，很多會員還在抱怨無法聯繫到客服、叫天不應的尷尬場面。

聖蓋博的趙先生表示，大約2017年底下載了MoviePass app，並且開始繳納每月9.95元的會費，每個月交這麼少的錢，卻可以每天去看一部電影，這樣的好康讓人覺得「不真實」。當時一場晚間電影的票價就要12元。但後來他卻發現，這個app過度擴張的同時，服務卻跟不上，完全沒有客戶服務。後來他想要退會，卻發現完全沒有客服信息。只有一個電郵地址，但發電郵過去卻石沉大海。實在沒有辦法，他只得給信用卡銀行打電話，讓銀行強制結束每月扣款。

爾灣的張小姐也表示，剛開始時參與MoviePass的影院和電影很多，幾乎遍佈南加各地，而且最新上映的電影，大部分都可以看。但越到後來，參與的影院越來越少，電影和場次的限制卻越來越多。基本上剛上映的新片子都不能看，或者一些熱門時段的電影也不能看，逐漸失去了吸引力。

過度優厚的福利導致MoviePass不堪重負，最終走向衰落。羅斯密的王先生表示，每月不到十元，每天可以看一部電影，這個優惠太超過。他原本以為，MoviePass已經和電影院商量好了優惠價，但後來透過媒體才知道，MoviePass的每一張票都是按照市場價給電影院付錢的。也就是說，會員看一部夜場電影，MoviePass會真的付給電影院12元，這意味著會員只要每月看一場夜場電影，MoviePass就賠錢了。簡直不可思議，這種「敗家子」式的付款方式怎麼可能不垮？

不過也有民眾表示，MoviePass是商業模式創新路上一次值得紀念的嘗試，雖然失敗，但今後也許會有更多創新，能讓民眾享受福利的同時也讓商家獲利。