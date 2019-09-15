親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

六縣市大雨特報 慎防瞬間大雨雷擊強陣風

陸委會駐港代表無法上任…空缺近15個月 史上最長！

MoviePass太好康 華人訂戶先甜後苦

2019-09-15 13:29世界日報 記者張越／洛杉磯報導

moviepass google地圖
moviepass google地圖
分享
紅極一時的看電影app MoviePass，剛剛風行不到兩年就宣告破產。每個月9.95元，每天都能看一部電影的優厚福利，讓其迅速獲得了數百萬會員。但過度發展也導致問題頻出，直到現在，很多會員還在抱怨無法聯繫到客服、叫天不應的尷尬場面。

聖蓋博的趙先生表示，大約2017年底下載了MoviePass app，並且開始繳納每月9.95元的會費，每個月交這麼少的錢，卻可以每天去看一部電影，這樣的好康讓人覺得「不真實」。當時一場晚間電影的票價就要12元。但後來他卻發現，這個app過度擴張的同時，服務卻跟不上，完全沒有客戶服務。後來他想要退會，卻發現完全沒有客服信息。只有一個電郵地址，但發電郵過去卻石沉大海。實在沒有辦法，他只得給信用卡銀行打電話，讓銀行強制結束每月扣款。

爾灣的張小姐也表示，剛開始時參與MoviePass的影院和電影很多，幾乎遍佈南加各地，而且最新上映的電影，大部分都可以看。但越到後來，參與的影院越來越少，電影和場次的限制卻越來越多。基本上剛上映的新片子都不能看，或者一些熱門時段的電影也不能看，逐漸失去了吸引力。

過度優厚的福利導致MoviePass不堪重負，最終走向衰落。羅斯密的王先生表示，每月不到十元，每天可以看一部電影，這個優惠太超過。他原本以為，MoviePass已經和電影院商量好了優惠價，但後來透過媒體才知道，MoviePass的每一張票都是按照市場價給電影院付錢的。也就是說，會員看一部夜場電影，MoviePass會真的付給電影院12元，這意味著會員只要每月看一場夜場電影，MoviePass就賠錢了。簡直不可思議，這種「敗家子」式的付款方式怎麼可能不垮？

不過也有民眾表示，MoviePass是商業模式創新路上一次值得紀念的嘗試，雖然失敗，但今後也許會有更多創新，能讓民眾享受福利的同時也讓商家獲利。

電影洛杉磯票價
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

1分鐘看重點！沙國石油公司遭攻擊將影響油價多久？

2019-09-15 12:18

未來一周市場展望

2019-09-15 13:54

環保意識升 肉類、瓶裝飲料消費減

2019-09-15 13:38

情勢不穩 香港人到澳洲置產

2019-09-15 13:38

都是因為環保！消費者減少購買肉類、瓶裝飲料

2019-09-15 09:27

沙國證實無人機攻擊使油產少50% 龐培歐說是伊朗幹的

2019-09-15 08:14

葉門叛軍襲石油設施 衝擊沙烏地近半原油生產

2019-09-15 06:29

倘若美解除制裁 伊朗將採極限生產原油政策

2019-09-15 02:27

熱門文章

影／無人機攻擊！沙國全球最大煉油廠陷入火海

2019-09-14 15:00

人人都怕的事發生了！遭攻擊的沙國煉油廠 重要性無敵

2019-09-15 10:26

影／澳洲攝影師捕捉超美景 飛機畫出奇幻彩虹雲

2019-09-14 15:14

手煞車把手將成絕響！逾七成新車已改用電子按鈕

2019-09-14 22:06

沙國證實無人機攻擊使油產少50% 龐培歐說是伊朗幹的

2019-09-15 08:14

電力業「骯髒祕密」 六氟化硫暖化威力 比二氧化碳更強

2019-09-15 00:02

法國年改受害者：早退休不是特權 是工作辛苦的補償

2019-09-14 22:55

比起美國利益 索羅斯更想打敗習近平領導的中國

2019-09-14 16:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top