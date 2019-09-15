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胃藥「善胃得」檢出微量致癌物 醫：還有許多治療選擇

1分鐘看重點！沙國石油公司遭攻擊將影響油價多久？

2019-09-15 12:18聯合報 記者馮克芸╱即時報導

沙烏地阿拉伯能源部長14日證實，無人機攻擊沙國國家石油公司（Saudi Aramco）的兩處設施，已造成兩設施暫停部分原油生產。華盛頓郵報稱此為數十年來沙國石油設施遭逢的最嚴重攻擊，比1991年波灣戰爭期間沙國油田遭伊拉克飛毛腿飛彈攻擊還嚴重。此事勢必影響未來油價，以下是相關數據。

★影響多少原油生產？

紐約時報指出，沙國是全球最大石油輸出國，兩處遭攻擊的設施每日原可生產原油 845萬桶。Aramco說，無人機攻擊事件將導致每日原油減供570萬桶；華郵報導，那大約是全球每日供應量的6%。

★沙國原油減供會持續多久？

目前不清楚被攻擊設施的受損程度，Aramco聲明中未說明原油減供時間表。

紐約時報引述分析家的看法說，他們聽說影響不太嚴重，也許只會減供數天。總部設在美國華盛頓的能源顧問公司「拉皮丹能源集團」（Rapidan Energy Group）估計，沙國現有原油庫存1.88億桶，如以每天提出500萬桶彌補供應短缺來計算，可維持37天。

★油價會上漲嗎？

拉皮丹集團總裁麥克奈利（Robert McNally）預測，能源價格會略漲，「但顯然世界經濟躲過了一枚子彈。」

★其他油產國會有什麼因應措施？

華郵引述美國能源部說，美國準備在必要時釋出戰略儲油，以因應供油中斷。

★是否影響台灣的原油供應？

目前尚無確切訊息。根據我國經濟部能源局統計，沙國從1980年代起一直是台灣最大的原油進口國，進口量最多高達全年進口的近五成。2018年台灣從沙國進口原油9976.2萬桶，占所有原油進口量的30.93%。

沙烏地阿拉伯衛星電視台14日公布該國阿布蓋格煉油設施遭攻擊後引發大火及濃煙畫面。...
沙烏地阿拉伯衛星電視台14日公布該國阿布蓋格煉油設施遭攻擊後引發大火及濃煙畫面。美聯社
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紐約時報華盛頓郵報
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