1分鐘看重點！沙國石油公司遭攻擊將影響油價多久？

2019-09-15 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯能源部長14日證實，無人機攻擊沙國國家石油公司（Saudi Aramco）的兩處設施，已造成兩設施暫停部分原油生產。華盛頓郵報稱此為數十年來沙國石油設施遭逢的最嚴重攻擊，比1991年波灣戰爭期間沙國油田遭伊拉克飛毛腿飛彈攻擊還嚴重。此事勢必影響未來油價，以下是相關數據。

★影響多少原油生產？

紐約時報指出，沙國是全球最大石油輸出國，兩處遭攻擊的設施每日原可生產原油 845萬桶。Aramco說，無人機攻擊事件將導致每日原油減供570萬桶；華郵報導，那大約是全球每日供應量的6%。

★沙國原油減供會持續多久？

目前不清楚被攻擊設施的受損程度，Aramco聲明中未說明原油減供時間表。

紐約時報引述分析家的看法說，他們聽說影響不太嚴重，也許只會減供數天。總部設在美國華盛頓的能源顧問公司「拉皮丹能源集團」（Rapidan Energy Group）估計，沙國現有原油庫存1.88億桶，如以每天提出500萬桶彌補供應短缺來計算，可維持37天。

★油價會上漲嗎？

拉皮丹集團總裁麥克奈利（Robert McNally）預測，能源價格會略漲，「但顯然世界經濟躲過了一枚子彈。」

★其他油產國會有什麼因應措施？

華郵引述美國能源部說，美國準備在必要時釋出戰略儲油，以因應供油中斷。

★是否影響台灣的原油供應？