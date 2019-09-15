連叛軍都能用無人機攻擊沙國石油設施 美、沙報復受限

2019-09-15 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯石油設施14日遭到攻擊，短期內幾乎鐵定撼動全球能源市場，同時也帶來令人不安的長期影響。

華爾街日報報導，自從1970年代發生兩次石油危機，能源安全官員一直擔心會有人蓄意攻擊關鍵的能源生產和運輸。類似揣測經常提到的海路「咽喉點」是荷莫茲海峽，而14日攻擊的阿布蓋格（Abqaiq）設施恐怕更重要也更脆弱。

2006年使用裝滿炸藥的車輛但未得逞的一次恐攻，推升油價每桶大漲2美元，足以說明阿布蓋格的重要性。沙國每年耗費數十億美元，保護港口、油管和加工設施。但此次由伊朗支持的胡塞叛軍、操控自隔鄰葉門起飛的無人機進行攻擊顯示，時至今日，要保護上述設施，或許更為困難。

現下有些國家因軍事衝突，導致油產時高時低，最明顯的尼日和利比亞。 其他國家，如委內瑞拉，因為政治動盪，產量長期衰減。這些消息僅略微影響油價，不會震抬市場。

以國家軍事力量進行蓄意攻擊非常罕見，1980年代的「油輪戰」是例外，此事涉及伊拉克、伊朗和區域產油國如科威特的船隻。當伊拉克總統海珊的部隊1990年入侵科威特，後者不再供應全球油市，並讓沙國的原油產量受到威脅時，油價在兩個月間飆漲逾一倍。

14日的攻擊可能產生更重大的影響。從無人機到網路攻擊的技術，像胡塞叛軍這樣的團體也能取得，有可能是因為沙國地區對手伊朗的支持。伊朗正面臨制裁，有政治、也有經濟動機想削弱沙國。

但由非國家組織犯下攻擊行動的事實，限制了美國或沙國可以採取的因應措施。 想進一步懲罰伊朗將成雙刃劍，因為更嚴厲限縮其主要收入來源，即石油收入，會進一步推升油價。