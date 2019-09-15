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都是因為環保！消費者減少購買肉類、瓶裝飲料

2019-09-15 09:27聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

模範市場研究顧問公司（Kantar）最新調查報告指出，為保護環境，消費者減少購買肉類及瓶裝飲料。

英國獨立報報導，Kantar近期調查民眾對環境的看法，該調查涵蓋歐洲、拉丁美洲、亞洲24個國家，共6萬5000名民眾參與。

調查結果顯示，約三分之一民眾擔憂環境狀況，其中16%民眾表示積極為環保盡一份心力。此外，調查發現，民眾花費在肉類、瓶裝飲料、卸妝棉的金額小幅下降。

Kantar表示，當市場愈來愈富裕，民眾對環境及塑膠議題關注會愈來愈高。Kantar也預期GDP成長中的國家，會出現愈來愈多重視環保意識的消費者。

該調查發現，西歐國家民眾較願意為了環境做出努力。然而，智利民眾的環保意識最高，37%的受訪智利民眾表示，他們試圖減少留下對環境的傷害；環保意識第二高的國家為奧地利、第三為德國、第四為英國。

根據Kantar，民眾對於環保議題意識升高，英國新鮮肉品銷售恐在未來幾年內下降4%。同時，民眾對於價格較有競爭力、容易購買的環保產品需求很高。

另外，48%受訪民眾表示，希望看到零售商努力減少塑膠廢棄物。

聯合國政府間氣候變化專門委員會8月報告指出，植物性飲食可以舒緩氣候變遷。許多企業包括賽百味、肯德基、特易購最近都宣布推出素肉選項。

F1賽車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）8月創立植物漢堡連鎖店。該店在本月稍早在倫敦開幕，預計未來兩年在歐洲、美國、中東增設14家分店。

模範市場研究顧問公司（Kantar）最新調查報告指出，環保因素促使消費者減少購買...
模範市場研究顧問公司（Kantar）最新調查報告指出，環保因素促使消費者減少購買肉類及瓶裝飲料。圖為素漢堡示意圖。路透
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